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Binance добавляет опционы на 1000 американских акций и ETF

Binance добавляет опционы на 1000 американских акций и ETF

Binance добавляет опционы на более чем 1000 американских акций и биржевых фондов, расширяя свои предложения в сфере традиционных финансов на фоне резкого роста торговой активности по таким продуктам.

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