Белоусов: более 400 тыс. участников СВО награждены боевыми орденами и медалями

Звания Героя России удостоены более 330 военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом написал министр обороны страны Андрей Белоусов в статье, вошедшей в сборник статей Совбеза России к 80-летию Великой Победы.
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