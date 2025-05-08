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Белоусов: более 400 тыс. участников СВО награждены боевыми орденами и медалями

Белоусов: более 400 тыс. участников СВО награждены боевыми орденами и медалями

Звания Героя России удостоены более 330 военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом написал министр обороны страны Андрей Белоусов в  статье, вошедшей в сборник статей Совбеза России к 80-летию Великой Победы.

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