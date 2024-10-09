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Царьград

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АвтоВАЗ отказался от повышения цен на Lada до конца года

АвтоВАЗ отказался от повышения цен на Lada до конца года

«АвтоВАЗ» в 2024 году продал 155 тысяч авто LADA Granta и не хочет повышать цены до конца года.Президент компании Максим Соколов в эфире телеканала «Россия» поделился информацией об этом.

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