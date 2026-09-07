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Changan Nevo Q06: старт предзаказов в Китае по цене от 147 900 юаней

Changan Nevo Q06: старт предзаказов в Китае по цене от 147 900 юаней

Компания Changan официально открыла предзаказы на кроссовер Qiyuan (Nevo) Q06 в рамках «Технологической конференции Changan SDA Pilot 2026», прошедшей 4 сентября.

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