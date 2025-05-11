В Архангельске на двух мостах заменят асфальт

Работы начнутся на следующей неделе, пишет портал городской администрации.Подрядчик МУП «Городское благоустройство» проведёт замену покрытия на мостах через реку Повракулка и через реку Соломбалка по Маймаксанскому шоссе, отмечают в ведомстве.