В Архангельске на двух мостах заменят асфальт

Работы начнутся на следующей неделе, пишет портал городской администрации.Подрядчик МУП «Городское благоустройство» проведёт замену покрытия на мостах через реку Повракулка и через реку Соломбалка по Маймаксанскому шоссе, отмечают в ведомстве.
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