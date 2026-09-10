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SPLETNIK

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"Нужно иметь мизогинную философию для этого". Люди в сети обвинили российский бренд Sodamoda в пропаганде анорексии

"Нужно иметь мизогинную философию для этого". Люди в сети обвинили российский бренд Sodamoda в пропаганде анорексии

Российский бренд женской одежды Sodamoda обвинили в пропаганде анорексии из-за публикации фотографий с моделью, у которой, по мнению подписчиков, есть "РПП и явные проблемы со здоровьем".

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