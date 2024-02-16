Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ пытаются вывести часть сил из-под Донецка

Украинская армия в настоящий момент предпринимает попытки вывести часть сил из-под города Донецка. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Игорь Кимаковский, советник руководителя ДНР Дениса Пушилина.
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