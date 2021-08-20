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Сотрудника управления санэпидконтроля Кентау подозревают в систематическом взяточничестве

Сотрудника управления санэпидконтроля Кентау подозревают в систематическом взяточничестве

Туркестан. 20 августа. КазТАГ – Сотрудника отдела санитарно-эпидемиологического контроля РГУ «Кентауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля» подозревают в систематическом взяточничестве, сообщает антикоррупционная служба.

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