Сотрудника управления санэпидконтроля Кентау подозревают в систематическом взяточничестве

Туркестан. 20 августа. КазТАГ – Сотрудника отдела санитарно-эпидемиологического контроля РГУ «Кентауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля» подозревают в систематическом взяточничестве, сообщает антикоррупционная служба.
Туркестан. 20 августа. КазТАГ – Сотрудника отдела санитарно-эпидемиологического контроля РГУ «Кентауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля» подозревают в систематическом взяточничестве, сообщает антикоррупционная служба.
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