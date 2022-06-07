Спасатели обнаружили тело топ-менеджера VK Владимира Габриеляна

Первый заместитель гендиректора VK и его товарищ погибли.Спасатели подтвердили гибель первого заместителя гендиректора VK Владимира Габриеляна и его товарища Сергея Мерзлякова, которые пропали 6 июня во время экспедиции на побережье Белого моря.