ВСУ нанесли удар по бензовозам с дизтопливом для Запорожской АЭС, есть погибшие и раненые

11 сентября Вооружённые силы Украины нанесли серию ударов по бензовозам, которые подвозили дизельное топливо для нужд Запорожской атомной электростанции (АЭС).
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