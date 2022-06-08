Держсекретар Ентоні Блінкен виступає на заході за участю міністрів закордонних справ країн, які беруть участь у саміті Америк у Лос-Анджелесі, 8 червня 2022 року США представили новий план економічного партнерства з Латинською Америкою Президент Джо Байден прибув до Лос-Анджелесу для участі в роботі саміту Америк Адміністрація Джо Байдена оприлюднила в середу нову пропозицію про […] Сообщение США презентували новий план економічного партнерства з Латинською Америкою появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.