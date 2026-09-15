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Царьград

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Продажи индейки в России выросли на 17% в первом полугодии

Продажи индейки в России выросли на 17% в первом полугодии

В первом полугодии русские увеличили покупку индейки, продажи выросли на 17% до 42 тысяч тонн. Это единственная мясная категория с двузначным ростом.

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