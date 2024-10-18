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Спички - не игрушка

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Украина попала в «жернова Господни»: делать сейчас Путину предложения о перемирии бессмысленно

Украина попала в «жернова Господни»: делать сейчас Путину предложения о перемирии бессмысленно

МК Попытка говорить о России без России обречена на провал Формула «ничего об Украине без Украины», хоть и абсолютно лживая, поскольку мнение марионетки кукловода не интересует, но постоянно озвучиваемая на Западе.

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