Царьград

1 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Подготовка глобалистов к "пандемии" длилась не один год, что уже говорит о не случайности появления ковида.Какое действие ВС...
  • Yvan
    Сегодня нет - завтра есть. Дело нехитрое. "Да, у меня есть самогонный аппарат. Но сахара-то нет, видите?"Сдались под напор...
  • Дмитрий
    А чего так слабо, всего на пять? Давай сразу на пятьсот, или глупо будет? Народа в стране не хватит?"Умножайте на пят...

Владельцу сети магазинов SPAR Левчугову продлили арест до 2 мая

Владельцу сети магазинов SPAR Левчугову продлили арест до 2 мая

В Москве 31 января суд продлил срок содержания под стражей генерального директора группы компаний "Лама" Вячеслава Левчугова, задержанного ранее в Новосибирске по подозрению в посредничестве в получении взятки, сообщает сайт Басманного суда столицы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх