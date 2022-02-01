Владельцу сети магазинов SPAR Левчугову продлили арест до 2 мая

В Москве 31 января суд продлил срок содержания под стражей генерального директора группы компаний "Лама" Вячеслава Левчугова, задержанного ранее в Новосибирске по подозрению в посредничестве в получении взятки, сообщает сайт Басманного суда столицы.
В Москве 31 января суд продлил срок содержания под стражей генерального директора группы компаний "Лама" Вячеслава Левчугова, задержанного ранее в Новосибирске по подозрению в посредничестве в получении взятки, сообщает сайт Басманного суда столицы.
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