AT: в случае конфликта с РФ НАТО атакует Калининград и Приднестровье

Global Look Press/Federico Gambarini/dpa В случае возможного военного конфликта с Россией из-за событий на Украине НАТО может попытаться атаковать российские силы в Калининградской области, считает обозреватель газеты Asia Times Стефан Брайен.
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