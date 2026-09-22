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Пожар на 2,1 тысячи "квадратов" охватил здание ТЦ в Стерлитамаке, есть погибшие

Пожар на 2,1 тысячи "квадратов" охватил здание ТЦ в Стерлитамаке, есть погибшие

В башкирском городе Стерлитамаке 22 сентября произошел пожар в четырехэтажном торговом центре "Солнечный" на улице Коммунистической.

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