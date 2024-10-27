🇷🇺🇺🇦🖇 О пленной украинской пулемётчице Уже вторые сутки обсуждают украинскую пулемётчицу, которую пленили российские воины под Курском.
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🇷🇺🇺🇦🖇 О пленной украинской пулемётчице Уже вторые сутки обсуждают украинскую пулемётчицу, которую пленили российские воины под Курском.
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