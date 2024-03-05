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Экономист Перепелица: Биткоин будет расти в цене в ближайшие несколько лет

Экономист Перепелица: Биткоин будет расти в цене в ближайшие несколько лет

В последние две недели курс биткоина показывает стабильный рост. Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.

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