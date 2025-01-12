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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Пиковый онлайн Marvel Rivals в Steam превысил 644 тыс. человек — в геройском шутере ста...

Пиковый онлайн Marvel Rivals в Steam превысил 644 тыс. человек — в геройском шутере ста...

Пиковый онлайн Marvel Rivals в Steam превысил 644 тыс. человек — в геройском шутере стартовал первый сезонВ пятницу вечером, 10 января, в условно-бесплатном геройском шутере Marvel Rivals стартовал первый полноценный контентный сезон.

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