Пиковый онлайн Marvel Rivals в Steam превысил 644 тыс. человек — в геройском шутере ста...

Пиковый онлайн Marvel Rivals в Steam превысил 644 тыс. человек — в геройском шутере стартовал первый сезонВ пятницу вечером, 10 января, в условно-бесплатном геройском шутере Marvel Rivals стартовал первый полноценный контентный сезон.
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