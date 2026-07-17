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Царьград

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Какой праздник отмечают 18 июля и почему нельзя работать вечером в Афанасьев день

Какой праздник отмечают 18 июля и почему нельзя работать вечером в Афанасьев день

Рассказываем, какой праздник отмечают 18 июля, строгие запреты и приметы на Афанасьев день.Какие церковные праздники отмечают 18 июля? Рассказываем о главных традициях дня, а также о строжайших запретах и приметах народного праздника.

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