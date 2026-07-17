Какой праздник отмечают 18 июля и почему нельзя работать вечером в Афанасьев день

Рассказываем, какой праздник отмечают 18 июля, строгие запреты и приметы на Афанасьев день.Какие церковные праздники отмечают 18 июля? Рассказываем о главных традициях дня, а также о строжайших запретах и приметах народного праздника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии