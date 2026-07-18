📹⚡️Сразу несколько иранских баллистических ракет преодолели американскую ПВО из Patriot и поразили цели на ключевой авиабазе Муваффак Салти в Иордании/ https://t.
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📹⚡️Сразу несколько иранских баллистических ракет преодолели американскую ПВО из Patriot и поразили цели на ключевой авиабазе Муваффак Салти в Иордании/ https://t.