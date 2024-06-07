Рената Литвинова вышла на подиум в рамках показа своей дочери Ульяны

Актриса Рената Литвинова поддержала свою 22-летнюю дочь Ульяну Добровскую на ее недавнем показе мод. На мероприятии Литвинова решила удивить всех своим смелым образом - она надела черный тренч, поверх которого накинула белое платье, дополнив его нейлоновыми колготками, туфлями на высоком каблуке и перчатками.