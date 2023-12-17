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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мик Шумахер о переходе в WEC: «Для меня это важный момент, было тяжело весь год сидеть без гоночной практики»

Резервный пилот «Мерседеса» проведет сезон-2024 в гонках на выносливость, выступать за «Альпин» в классе гиперкаров.

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