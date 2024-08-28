Ученые обнаружили следы динозавров в миллионы лет

Международная группа ученых под руководством палеонтолога Луи Л. Джейкобса из Южного методистского университета (SMU) обнаружила уникальный набор следов динозавров, относящихся к раннему мелу, на территории современных Бразилии и Камеруна.
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