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Закон и Порядок

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Рассказал об СВО - стал русским шпионом: Удар в спину от Азербайджана

Рассказал об СВО - стал русским шпионом: Удар в спину от Азербайджана

Pogiba Aleksandra/news.ru/Globallookpress Россия получила неожиданный удар в спину от Азербайджана. Власти страны приговорили к тюрьме единственную журналистку, которая попыталась осветить СВО не только с украинской стороны.

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Комментарии
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Наталия
Надо арестовать, за допущенные нарушения при строительстве и эксплуатации  Крокус Сити Холла, его владельца Агаларова, друга Алиева, которому позволили тихо уйти в сторону при расследовании теракта.  Затем обменять его на тех, кого преследуют в Азербайджане.
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9 час.
лл
лина любимцева
А вот теперь, в связи с данной информацией ,возникают вопросы, и вовсе не к Азербайджану, этим верить и надеяться на них никогда было нельзя, а к российскому руководству. ЭТО ЧТО ТАМ ЗА ЛАПШУ НАМ НАВЕШИВАЮТ о &quot;хороших и дружеских  отношениях с Азербайджаном?&quot;! Почему  дурят народ?!! И ПОЧЕМУ азерботы распоряжаются в России как у себя дома и наглеют с каждым днем. Вроде мы им чем-то обязаны. ЧТО ЭТО ТАКОЕ  ПРОИСХОДИТ?!!
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3 час.
Tania Еременко
А что им? Страховку получат и дальше будут гадить России, а сыночек агаларовский так и будет петь песни. А где наказание за нарушения и гибель нашего русского народа?
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2 час.

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