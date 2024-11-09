Рассказал об СВО - стал русским шпионом: Удар в спину от Азербайджана

Надо арестовать, за допущенные нарушения при строительстве и эксплуатации Крокус Сити Холла, его владельца Агаларова, друга Алиева, которому позволили тихо уйти в сторону при расследовании теракта. Затем обменять его на тех, кого преследуют в Азербайджане.

лл

лина любимцева

А вот теперь, в связи с данной информацией ,возникают вопросы, и вовсе не к Азербайджану, этим верить и надеяться на них никогда было нельзя, а к российскому руководству. ЭТО ЧТО ТАМ ЗА ЛАПШУ НАМ НАВЕШИВАЮТ о "хороших и дружеских отношениях с Азербайджаном?"! Почему дурят народ?!! И ПОЧЕМУ азерботы распоряжаются в России как у себя дома и наглеют с каждым днем. Вроде мы им чем-то обязаны. ЧТО ЭТО ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ?!!