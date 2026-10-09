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Регионы России

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Никола Пельтц прокатилась на спине Бруклина Бекхэма на фоне семейных разногласий

Никола Пельтц прокатилась на спине Бруклина Бекхэма на фоне семейных разногласий

31-летняя актриса Никола Пельтц, дочь миллиардера Нельсона Пельтца, опубликовала в своем личном блоге видео, где она весело катается на спине своего 27-летнего мужа Бруклина Бекхэма.

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