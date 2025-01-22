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Евродепутаты от Словакии потребовали от фон дер Ляйен защитить ЕС от Зеленского

Евродепутаты от Словакии потребовали от фон дер Ляйен защитить ЕС от Зеленского

Депутаты, представляющие в Европейском парламенте словацкую партию Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в спор по газу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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