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Журнал «Профиль»

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Трамп: встречи с Зеленским и Нетаньяху прошли очень хорошо

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на состоявшихся во вторник, 28 июля 2026 года, в Белом доме встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху были затронуты многочисленные темы.

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