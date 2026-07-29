Трамп: встречи с Зеленским и Нетаньяху прошли очень хорошо

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на состоявшихся во вторник, 28 июля 2026 года, в Белом доме встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху были затронуты многочисленные темы.