Рубио сделал заявление о мире на Украине на фоне слухов о наступлении ВС РФ

В Брюсселе после завершения встречи министров иностранных дел стран НАТО государственный секретарь США Марко Рубио на пресс-конференции затронул тему сообщений о возможной подготовке Россией масштабного наступления.
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