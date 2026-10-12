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Нижегородская правда

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1,5 млрд рублей выделят на расселение нижегородских аварийных домов

1,5 млрд рублей выделят на расселение нижегородских аварийных домов

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Около 1,5 млрд рублей потратят на расселение аварийных домов в Нижегородской области в 2026 — 2027 годах.

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