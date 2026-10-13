Цена газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000 за тысячу кубометров

Jens Büttnerdpa/picture-alliance/TASS Во вторник на лондонской бирже ICE цена газа в Европе в ходе торгов превысила $1000 за 1000 кубометров и приблизилась к максимальному с 2022 года уровню.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стаи оголодавших ...
- Филиппо объяснил,...
- Филиппо объяснил,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым