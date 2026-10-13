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Цена газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000 за тысячу кубометров

Jens Büttnerdpa/picture-alliance/TASS Во вторник на лондонской бирже ICE цена газа в Европе в ходе торгов превысила $1000 за 1000 кубометров и приблизилась к максимальному с 2022 года уровню.

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