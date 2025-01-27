Женщина прожила со свиной почкой рекордное количество дней

В трансплантации свиных органов ученые видят большие перспективы для современной медицины. Чтобы не сталкиваться с нехваткой донорского материала, специалисты научились «отключать» гены свиньи, которые отторгает человеческий организм, и проводят эксперименты, пересаживая людям свиную почку или свиное сердце.
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