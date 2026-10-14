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Царьград

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Певца Navai задержали в Казахстане с запрещённым веществом

Певца Navai задержали в Казахстане с запрещённым веществом

Пограничники и полиция обнаружили запрещённое вещество при осмотре автомобиля певца Navai на казахстанском КПП «Кордай» 13 октября, после чего артиста задержали, а его концерт в Астане, запланированный на следующий день, отменили.

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