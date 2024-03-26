Выставленное на профильном сайте объявление об аренде жилья вызвало широкий общественный резонанс. Владельца красочно описала удачное расположение дома и только в конце предложения указала, что за 9000 рублей за ночь арендатор получит всего лишь кровать под открытым небом, наедине с москитами и прочей живностью.
9000 рублей за ночь: женщина сдает в аренду односпальную кровать под открытым небом
Комментарии
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ВераВерная
И что, есть желающие? Ну так дураков на свете великое множество, почему бы на них не заработать.
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15 час.
Элеонора Коган
А что прикольно. Кроватка уютная на редкость.
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12 час.
Karmadon
9000 РУБЛЕЙ за ночь... в Австралии? Что до суммы, так хозяин волен запросить хоть $миллион! Соглашаться или нет личное дело каждого. Где-то читал, что в США (кажется, в Майями) открылось кафе, где за чашечку кофе придется выложить тысячу баксов. Чашечку и блюдце с соответствующим логотипом клиент может забрать в качестве сувенира. Вопреки прогнозам, заведение процветает!
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7 час.
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