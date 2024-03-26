9000 рублей за ночь: женщина сдает в аренду односпальную кровать под открытым небом

И что, есть желающие? Ну так дураков на свете великое множество, почему бы на них не заработать.

Karmadon

9000 РУБЛЕЙ за ночь... в Австралии? Что до суммы, так хозяин волен запросить хоть $миллион! Соглашаться или нет личное дело каждого. Где-то читал, что в США (кажется, в Майями) открылось кафе, где за чашечку кофе придется выложить тысячу баксов. Чашечку и блюдце с соответствующим логотипом клиент может забрать в качестве сувенира. Вопреки прогнозам, заведение процветает!