На Ставрополье прошла очередная проверка о постановке на воинский учет бывших иностранцев, получивших российское гражданство

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому гарнизону совместно с должностными лицами военного комиссариата и иных правоохранительных органов продолжают проверять постановку на воинский учет бывших иностранцев, получивших российское гражданство.
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