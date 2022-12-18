Кто станет чемпионом – Аргентина или Франция? Выбирайте фаворита с фрибетом 2000 рублей!

Аргентина будет противостоять Франции в финале ЧМ-2022 в Катаре. Полуфинальные матчи сложились по-разному: аргентинцы, ведомые Лео Месси, уверенно переиграли Хорватию, а вот «трехцветные» встретили серьезное сопротивление со стороны Марокко, так что игра выдалась непростой.

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