Федеральное агентство новостей Правительство Украины сильно заинтересовано в выводе силовиков с территории комбината «Азовсталь» из-за западных наемников.
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