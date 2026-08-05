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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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15-летняя российская фигуристка Амалия Насыбуллина перешла в сборную Грузии

Российская фигуристка Амалия Насыбуллина перешла в сборную Грузии.  На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) спортсменка заявлена за команду Грузии на этап Гран-при среди юниоров в Бангкоке.

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