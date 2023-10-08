Израильский премьер Нетаньяху объявил о начале наступления на сектор Газа

Более 20 тысяч местных жителей покинули свои домаПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на сектор Газа, которое, по его словам, продолжится «безостановочно и непрерывно — до достижения поставленных целей».
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