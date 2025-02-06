Буре: «Объяснил, что без России IIHF теряет и зрителей, и деньги. В ответ говорят: «Да, да, мы все понимаем. Но…»

Cпециальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре в интервьюCпециальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре в интервью ТАСС рассказал, как прошло заседание исполкома Международной федерации хоккея (IIHF), где было принято решение о недопуске сборной России на чемпионат мира 2026 года.