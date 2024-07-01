В Щукине успешно пересадили сердце 12-летнему подростку

В Щукине врачи успешно пересадили сердце 12-летнему нижегородцу. Об этом сообщает агентство «Риамо». Проблемы у подростка начались со здоровьем после перенесенного коронавируса — появились обмороки и сильная усталость.
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