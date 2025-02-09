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Военное обозрение

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Диалог на равных или Стратегия Мухаммеда Дауда

Диалог на равных или Стратегия Мухаммеда Дауда

Внешнеполитический курс Мухаммеда Дауда отличался, при всей экономической слабости Афганистана, независимостью и умением выстроить практически равноправный диалог с СССР и США; о решении столь непростой задачи и пойдет речь в статье.

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