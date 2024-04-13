Решетников: ИИ нужен для повышения производительности в условиях дефицита кадров

Применение технологий искусственного интеллекта позволит повысить производительность в России, что крайне актуально на фоне дефицита кадров в стране, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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