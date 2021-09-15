Индийские военные будут изучать историю и стратегию движения «Талибан»

Главные события в Индии с 8 по 15 сентября 2021 года. Китай назвал встречу министров Индии и Австралии «важным шагом в формировании «азиатского НАТО»; индийский штат начал тестирование системы использования дронов для доставки лекарств в труднодоступные районы; индийские военные получат специальное обучение по истории, тактике и стратегии движения «Талибан» (запрещено в РФ); космический сектор Индии хочет найти взаимовыгодный баланс сотрудничества государственных и частных предприятий; индийский министр иностранных дел поддерживает идею возобновления авиасообщения с Кабулом — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».