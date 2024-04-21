Минобороны опубликовало кадры взятия в плен солдат ВСУ на Купянском направлении

“Лось” рассказал подробности штурмовой операции по взятию украинских позиций и военнопленных.Русским штурмовикам удалось провести удачную операцию на Купянском направлении, в результате чего в плен попали украинские военнослужащие.
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