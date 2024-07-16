Лавров назвал интересной встречу с коллегой из Швейцарии Кассисом

Глава российского МИД Сергей Лавров во время переговоров с коллегой из Кувейта Абдаллой Аль-Яхьей прокомментировал свою встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, которая закончилась незадолго до этого.
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