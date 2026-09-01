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В Xiaomi 18 Pro Max впервые появится камера Lofic высокого разрешения с «характерным немецким стилем обработки изображений»

В Xiaomi 18 Pro Max впервые появится камера Lofic высокого разрешения с «характерным немецким стилем обработки изображений»

Презентация ожидается в сентябре Xiaomi 18 Pro Max получит серьёзное обновление основной камеры. По данным китайского инсайдера Smart Pikachu, смартфон станет первым устройством с 200-мегапиксельным основным сенсором с технологией Lofic и «характерным немецким стилем обработки изображений».

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