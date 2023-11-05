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Атомный подводный крейсер «Император Александр III» успешно запустил ракету «Булава»

Атомный подводный крейсер «Император Александр III» успешно запустил ракету «Булава»

РИАМО - 5 ноя. В ходе заключительной стадии государственных испытаний атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр Третий» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты «Булава» из Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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