Путин заявил о «беспрецедентном характере» связей России и Китая

Президент России Владимир Путин заявил о высоком уровне взаимодействия Москвы и Пекина в ходе встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.
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