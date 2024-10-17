Министерство финансов Российской Федерации ужесточило условия выезда иностранного бизнеса из России

Власти усиливают контроль за выездом иностранных компаний из России. Министр финансов Антон Силуанов объявил об увеличении минимальных условий продажи активов иностранцами - теперь они должны заплатить 25% от рыночной цены в первые три месяца после покупки, вместо прежних 20%, а также увеличат минимальную скидку при продаже активов до 60%.