Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    Все правильно: вор должен сидеть в тюрьме, отконфискованный конечно.Арестованы трое ф...
  • Гоша Веверсис
    "похитили недвижимость", её что на машине увезли или в рюкзаках вынесли.Что это за недвижимость?Арестованы трое ф...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    А в верхнем новгороде?На следующей неде...

Министерство финансов Российской Федерации ужесточило условия выезда иностранного бизнеса из России

Министерство финансов Российской Федерации ужесточило условия выезда иностранного бизнеса из России

Власти усиливают контроль за выездом иностранных компаний из России. Министр финансов Антон Силуанов объявил об увеличении минимальных условий продажи активов иностранцами - теперь они должны заплатить 25% от рыночной цены в первые три месяца после покупки, вместо прежних 20%, а также увеличат минимальную скидку при продаже активов до 60%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх